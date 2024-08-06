Книга с цитатами Фарион выйдет осенью — каким будет название

Языковед Ирина Фарион. Фото из семейного архива Софии Семчишин

Книга с цитатами языковеда Ирины Фарион уже почти готова, и скоро ее можно будет приобрести. Назвать книгу решили, пожалуй, одной из самых известных фраз профессора.

Об этом сообщила дочь общественного деятеля София Семчишин в интервью УНИАН.

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Семчишин отметила, что книга почти готова и издадут ее осенью.

"Думаем где-то в октябре издать книгу ее цитат, она уже почти готова, называется "Орлиці не сповідаються перед гієнами", — сказала она.

Дочь Фарион добавила, что семья будет продолжать проекты, которые профессор создавала при жизни.

"Все будет, и YouTube-канал ее тоже будем вести. Но сейчас немного нужно отойти, пусть пройдет 40 дней. Мы планируем создать общественную организацию, благотворительный фонд, уже выпустили марку с конвертом", — подчеркнула Семчишин.

Она также пообещала, что впоследствии планируют сделать и памятные знаки, чтобы почтить языковеда.