Книга с цитатами Фарион выйдет осенью — каким будет название

Родные Ирины Фарион издадут книгу с цитатами языковеда — когда ждать
Книга с цитатами языковеда Ирины Фарион уже почти готова, и скоро ее можно будет приобрести. Назвать книгу решили, пожалуй, одной из самых известных фраз профессора.
Об этом сообщила дочь общественного деятеля София Семчишин в интервью УНИАН.
Когда издадут книгу с цитатами Фарион
Семчишин отметила, что книга почти готова и издадут ее осенью.
"Думаем где-то в октябре издать книгу ее цитат, она уже почти готова, называется "Орлиці не сповідаються перед гієнами", — сказала она.
Дочь Фарион добавила, что семья будет продолжать проекты, которые профессор создавала при жизни.
"Все будет, и YouTube-канал ее тоже будем вести. Но сейчас немного нужно отойти, пусть пройдет 40 дней. Мы планируем создать общественную организацию, благотворительный фонд, уже выпустили марку с конвертом", — подчеркнула Семчишин.
Она также пообещала, что впоследствии планируют сделать и памятные знаки, чтобы почтить языковеда.
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