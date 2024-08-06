Книга з цитатами Фаріон вийде восени — яка її назва

Рідні Ірини Фаріон видадуть книгу з цитатами мовознавиці — коли чекати
Книга з цитатами мовознавиці Ірини Фаріон вже майже готова, і скоро її можна буде придбати. Назвати книгу вирішили, мабуть, однією із найвідоміших фраз професорки.
Про це повідомила донька громадської діячки Софія Семчишин в інтерв'ю УНІАН.
Коли видадуть книгу з цитатами Фаріон
Семчишин зазначила, що книга майже готова і видадуть її восени.
"Думаємо десь у жовтні видати книгу її цитат, вона вже майже готова, називається "Орлиці не сповідаються перед гієнами", — сказала вона.
Донька Фаріон додала, що сім'я продовжуватиме проєкти, які робила професорка за життя.
"Все буде, і YouTube-канал її теж будемо вести. Але зараз трошки треба відійти, нехай мине 40 днів. Ми плануємо створити громадську організацію, благодійний фонд, вже випустили марку з конвертом", — наголосила Семчишин.
Вона також пообіцяла, що згодом планують зробити і пам'ятні знаки, аби вшанувати мовознавицю.
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