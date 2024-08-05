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У Львові військова частина шість разів ігнорувала рапорт бійця про звільнення — що вирішив суд

5 серпня 2024 23:53
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Львові військовий шість разів безуспішно подавав рапорт на звільнення — що вирішив суд
Українські військові. Фото ілюстративне: пресслужба 28-ї ОМБр
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Львові військовий шість разів подавав рапорт про звільнення з військової служби, проте командування частини ігнорувало його прохання. Суд зобов'язав розглянути звернення військовослужбовця.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Чоловік проходить військову службу у частині на посаді гранатометника. Останні п'ять років він постійно проживав разом та опікувався за дідом, якому було поставлено діагноз атрофія зорових нервів, ускладнена глаукома обох очей, ішемічна хвороба серця, кардіосклероз атеросклеротичний тощо.

Військовослужбовець надав усі необхідні документи, які засвідчували інвалідність його діда, а також, що він потребує постійного стороннього догляду та допомоги з боку позивача.

Військовий зазначив, що необхідність у сторонньому догляді за дідом виникла на початку 2023 року .

З червня 2023 року чоловік шість разів подавав рапорти командуванню військової частини на звільнення його з військової служби у зв`язку із необхідністю здійснення постійного догляду. Також він подавав три скарги до Генштабу ЗСУ.

Відповіді від військової частини він не отримав, і вважає таку поведінку бездіяльністю.

Рішення суду

У матеріалах справи зазначено, що військова частина не надала суду жодних доказів того, що розглядала рапорт свого військовослужбовця. 

У зв'язку з цим суд зобов'язав військову частину розглянути рапорт військовослужбовця про його звільнення з військової служби.

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