На Яворові на Львівщині хлопець через ревнощі зачинив колишню дівчину в туалеті ТЦ Grand

ТЦ Grand у Яворові. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У місті Яворів Львівської області хлопець зачинив колишню дівчину у вбиральні торговельного центру. Також через ревнощі він відстриг постраждалій частину волосся.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

15 квітня цього року студент перебував разом зі своєю неповнолітньою колишньою дівчиною у ТЦ Grand в Яворові. Він почав до неї чіплятися та обзивати, а потім завів до вбиральні, де обрізав частину волосся на тлі ревнощів.

Стосовно його дій було складено адмінпротокол за порушення громадського порядку, а на суд хлопець не з'явився. У письмовому поясненні він заявив, що під час стосунків він дізнався, що дівчина надсилала фото та відео інтимного характеру іншим хлопцям. Тоді він приїхав до Яворова для з'ясування стосунків, після чого в ТЦ стався цей інцидент.

Натомість у пояснювальній записці дівчини йшлося, що з хлопцем вони дружили, але через певний час вона вирішила завершити спілкування. Тому хлопець підстеріг її біля торгового центру, де між ними виник конфлікт.

Рішення суду

Суд визнав студента винним та призначив штраф у розмірі 51 гривень та зобов'язав сплатити 605 грн судового збору.