На Яворове на Львовщине парень из-за ревности закрыл бывшую девушку в туалете ТЦ Grand

На Львовщине парень закрыл бывшую девушку в туалете ТЦ из-за ревности — как его наказал суд
В городе Яворов Львовской области парень закрыл бывшую девушку в туалете торгового центра. Также из-за ревности он отстриг пострадавшей часть волос.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
15 апреля этого года студент находился вместе со своей несовершеннолетней бывшей девушкой в ТЦ Grand в Яворове. Он начал к ней приставать и обзывать, а затем завел в туалет, где обрезал часть волос на фоне ревности.
По его действиям был составлен админпротокол за нарушение общественного порядка, а на суд парень не явился. В письменном объяснении он заявил, что во время отношений он узнал, что девушка отправляла фото и видео интимного характера другим парням. Тогда он приехал в Яворов для выяснения отношений, после чего в ТЦ произошел этот инцидент.
А в пояснительной записке девушки говорилось, что с парнем они дружили, но через некоторое время она решила завершить общение. Поэтому молодой человек подстерег ее возле торгового центра, где между ними возник конфликт.
Решение суда
Суд признал студента виновным и назначил штраф в размере 51 гривен и обязал уплатить 605 грн судебного сбора.
Читайте Новини.LIVE!