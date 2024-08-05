На Яворове на Львовщине парень из-за ревности закрыл бывшую девушку в туалете ТЦ Grand

ТЦ Grand в Яворове. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В городе Яворов Львовской области парень закрыл бывшую девушку в туалете торгового центра. Также из-за ревности он отстриг пострадавшей часть волос.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

15 апреля этого года студент находился вместе со своей несовершеннолетней бывшей девушкой в ТЦ Grand в Яворове. Он начал к ней приставать и обзывать, а затем завел в туалет, где обрезал часть волос на фоне ревности.

По его действиям был составлен админпротокол за нарушение общественного порядка, а на суд парень не явился. В письменном объяснении он заявил, что во время отношений он узнал, что девушка отправляла фото и видео интимного характера другим парням. Тогда он приехал в Яворов для выяснения отношений, после чего в ТЦ произошел этот инцидент.

А в пояснительной записке девушки говорилось, что с парнем они дружили, но через некоторое время она решила завершить общение. Поэтому молодой человек подстерег ее возле торгового центра, где между ними возник конфликт.

Решение суда

Суд признал студента виновным и назначил штраф в размере 51 гривен и обязал уплатить 605 грн судебного сбора.