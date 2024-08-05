Во Львове военный шесть раз безуспешно подавал рапорт на увольнение - что решил суд

Во Львове воинская часть шесть раз игнорировала рапорт бойца об увольнении — что решил суд
Во Львове военный шесть раз подавал рапорт об увольнении с военной службы, однако командование части игнорировало его просьбу. Суд обязал рассмотреть обращение военнослужащего.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Обстоятельства дела
Мужчина проходит военную службу в части в должности гранатометчика. Последние пять лет он постоянно проживал вместе и заботился о деде, которому был поставлен диагноз атрофия зрительных нервов, осложненная глаукома обоих глаз, ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз атеросклеротический и так далее.
Военнослужащий предоставил все необходимые документы, удостоверяющие инвалидность его деда, а также, что он нуждается в постоянном постороннем уходе и помощи со стороны истца.
Военный отметил, что необходимость в постороннем уходе за дедом возникла в начале 2023 года.
С июня 2023 года мужчина шесть раз подавал рапорты командованию воинской части на увольнение его с военной службы в связи с необходимостью постоянного ухода. Также он подавал три жалобы в Генштаб ВСУ.
Ответа от воинской части он не получил, и считает такое поведение бездействием.
Решение суда
В материалах дела отмечено, что воинская часть не предоставила суду никаких доказательств того, что рассматривала рапорт своего военнослужащего.
В связи с этим суд обязал воинскую часть рассмотреть рапорт военнослужащего о его увольнении с военной службы.
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