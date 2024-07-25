Графіки відключення світла у Львові та Львівській області на сьогодні, 25 липня — прогноз "Львівобленерго"

Енергетик ДТЕК. Фото ілюстративне: dtek.com

Графіки відключень світла в четвер, 25 липня, у Львові так само, як і по всій Україні, діятимуть лише в період з 16:00 до 22:00. Обмеження будуть несуттєвими — відключати світло будуть не довше ніж на годину.

Про це в середу, 24 липня, повідомили у "Львівобленерго".

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У "Львівобленерго" оприлюднили графік погодинних відключень на четвер, 25 липня. Згідно із ним, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, а періоди відключень розподілили по одній годині. Відключення почнуть застосовувати не раніше 16:00. У кожній із груп світла не буде лише впродовж години.

Графіки відключення світла у Львівській області 25 липня. Фото: t.me/lvivoblenergo

Дізнатися свою групу відключень мешканці Львівської області можуть в особистому кабінеті на сайті "Львівобленерго".

Також в обленерго зазначили, що з 25 липня зміни до графіку вноситимуть, згідно із вказівками "Укренерго". Це допоможе забезпечити дотримання рівномірного розподілу вимкнень по чергах графіків погодинних відключень.

Нагадаємо, у ДТЕК пояснили, чому цього літа відключень світла більше ніж було минулоріч. Енергетики зазначили, що в України зараз немає резервних потужностей. Настільки масштабних руйнувань енергосистеми, як ті, що зазнала внаслідок російських атак Україна, не було ще в жодній із країн світу.

Раніше львів'яни поділилися своїми способами боротьби зі спекою під час відключень світла. Люди зазначили, що електроенергія в їхніх домівках зазвичай відсутня по 4–8 годин щодоби, однак від спекотної погоди рятують холодна вода, душ і купання в річках.