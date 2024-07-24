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Пекельне літо у Львові — як містяни долають спеку, коли немає світла

24 липня 2024 05:38
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Аномальна спека у Львові — що вигадали містяни для порятунку
Площа перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Від початку липня по всій Україні була зафіксована аномальна спека. Стовпчик термометра підіймався вище позначки +30°C. Це спричинило виникнення дефіциту в енергосистемі, внаслідок чого довелося збільшити відключення електропостачання для населення. Лише відсьогодні, 23 липня, у деяких областях України пройдуть грозові дощі.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, як вони борються з тривалими відключеннями світла. 

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Як львів'яни рятуються від спеки без світла 

Більшість опитаних кажуть, без світла можуть бути від 4 до 12 годин. Рятуються від спеки холодною водою, душем, купаються у річках та стараються зайвий раз не відкривати холодильник. 

"Світло вимикають по різному: від 4 до 12 годин. Рятуюсь від спеки душем та купаюсь у річці. А от продуктів купую небагато. Готуємо на три дні і трохи менше відкриваємо холодильник", — каже жінка.

"Та нормально переживаємо відключення. В мене відключають світло лише на чотири години в день. Від спеки мене рятує холодна вода", — зазначає львів'янка.

"Я лягаю спати з відкритими вікнами без світла, а коли просинаюсь, світла й надалі немає. В середньому я 12 годин без електроенергії", — додає дівчина.

"В нас немає світла половину доби — 12 годин. Від спеки рятуємось, як і всі, але це не допомагає. Хлопцям на війні гірше, але ми витримаємо і переможемо", — ділиться думками чоловік.

Як вижити в спеку без світла

Щоб врятуватися від спеки під час погодинних відключень світла, радимо дотримуватися простих порад:

  • Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, за змогою  готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
  • Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
  • Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
  • Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
  • Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
  • Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
  • Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
  • Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.

Нагадаємо, ми раніше писали, які продукти подорожчають в Україні через спеку.

Ми також писали, як спека повпливала на ціну фруктів у Львові.

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