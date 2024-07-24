Аномальна спека у Львові — що вигадали містяни для порятунку

Площа перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Від початку липня по всій Україні була зафіксована аномальна спека. Стовпчик термометра підіймався вище позначки +30°C. Це спричинило виникнення дефіциту в енергосистемі, внаслідок чого довелося збільшити відключення електропостачання для населення. Лише відсьогодні, 23 липня, у деяких областях України пройдуть грозові дощі.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, як вони борються з тривалими відключеннями світла.

Читайте також:

Як львів'яни рятуються від спеки без світла

Більшість опитаних кажуть, без світла можуть бути від 4 до 12 годин. Рятуються від спеки холодною водою, душем, купаються у річках та стараються зайвий раз не відкривати холодильник.

"Світло вимикають по різному: від 4 до 12 годин. Рятуюсь від спеки душем та купаюсь у річці. А от продуктів купую небагато. Готуємо на три дні і трохи менше відкриваємо холодильник", — каже жінка.

"Та нормально переживаємо відключення. В мене відключають світло лише на чотири години в день. Від спеки мене рятує холодна вода", — зазначає львів'янка.

"Я лягаю спати з відкритими вікнами без світла, а коли просинаюсь, світла й надалі немає. В середньому я 12 годин без електроенергії", — додає дівчина.

"В нас немає світла половину доби — 12 годин. Від спеки рятуємось, як і всі, але це не допомагає. Хлопцям на війні гірше, але ми витримаємо і переможемо", — ділиться думками чоловік.

Як вижити в спеку без світла

Щоб врятуватися від спеки під час погодинних відключень світла, радимо дотримуватися простих порад:

Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, за змогою готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

тощо, за змогою готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви. Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00 .

. Зволожуйте повітря , розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.

, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою. Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок , чи віяла .

, чи . Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.

— світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Використовуйте прохолодні рушники , прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни .

, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте . Пийте багато води , уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.

, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню. Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.

Нагадаємо, ми раніше писали, які продукти подорожчають в Україні через спеку.

Ми також писали, як спека повпливала на ціну фруктів у Львові.