Аномальная жара во Львове — что придумали горожане для спасения

Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE

С начала июля по всей Украине была зафиксирована аномальная жара. Столбик термометра поднимался выше отметки +30 °C. Это привело к возникновению дефицита в энергосистеме, из-за чего пришлось увеличить отключение электроснабжения для населения. Только с сегодняшнего дня, 23 июля, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди.

Новини.LIVE спросили людей на улицах города, как они борются с длительными отключениями света.

Читайте также:

Как львовяне спасаются от жары без света

Большинство опрошенных говорят, что без света могут быть от 4 до 12 часов. Спасаются от жары холодной водой, душем, купаются в реках и стараются лишний раз не открывать холодильник.

"Свет выключают по-разному: от 4 до 12 часов. Спасаюсь от жары душем и купаюсь в реке. А вот продуктов покупаю немного. Готовим на три дня и поменьше открываем холодильник", — говорит женщина.

"Да нормально переживаем отключение. У меня отключают свет всего на четыре часа в день. От жары меня спасает холодная вода", — отмечает львовянка.

"Я ложусь спать с открытыми окнами без света, а когда просыпаюсь, света и дальше нет. В среднем я 12 часов без электроэнергии", — добавляет девушка.

"У нас нет света половину суток —12 часов. От жары спасаемся, как и все, но это не помогает. Защитникам на войне хуже, но мы выдержим и победим", — делится мыслями мужчина.

Как выжить в жару без света

Чтобы спастись от жары во время почасовых отключений света, рекомендуем следовать простым советам:

Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.

и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда. Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.

Увлажняйте воздух , развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.

, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой. Используйте вентиляторы, работающие от батареек или веера.

или Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.

— светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Используйте прохладные полотенца , прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны .

, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте . Пейте много воды , избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.

, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию. Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.

Напомним, мы ранее писали, какие продукты подорожают в Украине из-за жары.

Мы также писали, как жара отразилась на цене фруктов во Львове.