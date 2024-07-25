Графики отключения света во Львове и Львовской области на сегодня, 25 июля — прогноз "Львовоблэнерго"

Энергетик ДТЭК. Фото иллюстративное: dtek.com

Графики отключений света в четверг, 25 июля, во Львове так же, как и по всей Украине, будут действовать только в период с 16:00 до 22:00. Ограничения будут несущественными — отключать свет будут не дольше чем на час.

Об этом в среду, 24 июля, сообщили во "Львовоблэнерго".

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Во "Львовоблэнерго" обнародовали график почасовых отключений на четверг, 25 июля. Согласно ему, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, а периоды отключений распределили по одному часу. Отключения начнут применять не раньше 16:00. В каждой из групп света не будет только час.

Графики отключения света в Львовской области 25 июля. Фото: t.me/lvivoblenergo

Узнать свою группу отключений жители Львовской области могут в личном кабинете на сайте "Львовоблэнерго".

Также в облэнерго отметили, что с 25 июля изменения в график будут вносить согласно указаниям "Укрэнерго". Это поможет обеспечить соблюдение равномерного распределения отключений по очередям графиков почасовых отключений.

Напомним, в ДТЭК объяснили, почему этим летом отключений света больше, чем было в прошлом. Энергетики отметили, что у Украины сейчас нет резервных мощностей. Настолько масштабных разрушений энергосистемы, как те, что получила в результате российских атак Украина, не было еще ни в одной из стран мира.

Ранее львовяне поделились своими способами борьбы с жарой во время отключения света. Люди отметили, что электроэнергия в их домах обычно отсутствует по 4–8 часов в сутки, однако от жаркой погоды спасают холодная вода, душ и купание в реках.