Масштабна ДТП на Львівщині — у поліції назвали кількість постраждалих

Наслідки ДТП. Фото: Національна поліція

У неділю, 7 січня, на Львівщині зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус. Внаслідок ДТП постраждали восьмеро осіб.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі "Київ — Чоп" у селі Дідилів. Там зіткнулись автомобіль "Тойота", яким керувала 29-річна жителька міста Буськ, та мікроавтобус "Мерседес Спринтер" під керуванням мешканця Рівненщини віком 29 років.

Внаслідок аварії шестеро осіб травмами різного ступеня важкості шпиталізували. Водіїв обох автомобілів рятувальники вивільняли за допомогою гідравлічних ножиць, їх також доставили до медичного закладу.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вони розпочали кримінальне розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Наслідки ДТП. Фото: Національна поліція

Наслідки ДТП. Фото: Національна поліція

Наслідки ДТП. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, що у п'ятницю, 5 січня, у Харкові сталася потрійна ДТП. На місці події працювали два відділення рятувальників, є постраждалі.

Крім того, правоохоронці повідомили про підозру водію, який на початку осені 2023 року скоїв смертельне ДТП у Голосіївському районі Києва. Він на великій швидкості протаранив автівку внаслідок чого жінка, яка перебувала за кермом, померла в лікарні.