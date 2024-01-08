Масштабное ДТП во Львовской области — в полиции назвали количество пострадавших

Последствия ДТП. Фото: Национальная полиция

В воскресенье, 7 января, во Львовской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП пострадали восемь человек.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе "Киев — Чоп" в селе Дидилов. Там столкнулись автомобиль "Тойота" под управлением 29-летней жительницы города Буск и микроавтобус "Мерседес Спринтер" под управлением жителя Ровенщины в возрасте 29 лет.

В результате аварии шесть человек травмами разной степени тяжести госпитализировали. Водителей обоих автомобилей спасатели высвобождали с помощью гидравлических ножниц, их также доставили в медицинское учреждение.

Пока правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, они начали уголовное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Последствия ДТП. Фото: Национальная полиция

Последствия ДТП. Фото: Национальная полиция

Последствия ДТП. Фото: Национальная полиция

Напомним, что в пятницу, 5 января, в Харькове произошло тройное ДТП. На месте происшествия работали два отделения спасателей, есть пострадавшие.

Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении водителя, который в начале осени 2023 года совершил смертельное ДТП в Голосеевском районе Киева. Он на большой скорости протаранил автомобиль, в результате чего находившаяся за рулем женщина скончалась в больнице.