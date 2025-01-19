Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Мати полоненого розповіла, яку останню звістку чула про сина arrow

Мати полоненого розповіла, яку останню звістку чула про сина

19 січня 2025 19:17
Євгенія Брюховецька - редактор
Був в Оленівці — мати безвісти зниклого про останню звістку про сина
Акція Free Azov. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

У Льові в неділю, 19 січня, відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Одна з матерів розповіла, що востаннє чула про свого сина, що він перебував в Оленівці.

Про це вона сказала в коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Акція у Львові 19 січня

Жінка розповіла, що проживає в Луцьку, але постійно їздить на такі акції у Львів, Рівне та Київ.

За її словами, син був в Маріуполі та ще з 2022 року вважається безвісти зниклим. Але двоє звільнених з полону військових казали, що бачили його в Оленівці ще у 2022 році.

"Я не знаю, де моя дитина перебуває, але я чекаю сина живим і вірю", — сказала вона.

Нагадаємо, у Львові в акції підтримки військовополонених взяли участь близькі та друзі полонених військових, а також їхні бойові побратими.

Такий же мітинг відбувся і в столиці, де люди вийшли на центральні вулиці з плакатами на підтримку полонених.

Маріуполь військові полонені війна в Україні зниклі безвісти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

19:17 Мати полоненого розповіла, яку останню звістку чула про сина

18:34 Судді на Львівщині отримують великі пенсії — дані ПФУ

18:27 У Павлограді прогримів вибух — що відомо

18:25 До +11 °C — яка погода буде в Україні наступного тижня

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:15 На Одещині завершили перейменування географічних об’єктів

18:10 На Київщині лунають вибухи

18:00 ШІ показав, як виглядатимуть у майбутньому схили річки Дніпро

17:56 У Києві стався вибух на радіостанції Армія FM — що відомо

17:45 Яку погоду обіцяють синоптики в Одесі на завтра

19:17 Мати полоненого розповіла, яку останню звістку чула про сина

18:34 Судді на Львівщині отримують великі пенсії — дані ПФУ

18:27 У Павлограді прогримів вибух — що відомо

18:25 До +11 °C — яка погода буде в Україні наступного тижня

18:15 На Одещині завершили перейменування географічних об’єктів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:10 На Київщині лунають вибухи

18:00 ШІ показав, як виглядатимуть у майбутньому схили річки Дніпро

17:56 У Києві стався вибух на радіостанції Армія FM — що відомо

17:45 Яку погоду обіцяють синоптики в Одесі на завтра

17:45 В Україні завтра потеплішає — прогноз Укргідрометцентру

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році