Був в Оленівці — мати безвісти зниклого про останню звістку про сина

Акція Free Azov. Фото: Новини.LIVE

У Льові в неділю, 19 січня, відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Одна з матерів розповіла, що востаннє чула про свого сина, що він перебував в Оленівці.

Про це вона сказала в коментарі Новини.LIVE.

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Акція у Львові 19 січня

Жінка розповіла, що проживає в Луцьку, але постійно їздить на такі акції у Львів, Рівне та Київ.

За її словами, син був в Маріуполі та ще з 2022 року вважається безвісти зниклим. Але двоє звільнених з полону військових казали, що бачили його в Оленівці ще у 2022 році.

"Я не знаю, де моя дитина перебуває, але я чекаю сина живим і вірю", — сказала вона.

Нагадаємо, у Львові в акції підтримки військовополонених взяли участь близькі та друзі полонених військових, а також їхні бойові побратими.

Такий же мітинг відбувся і в столиці, де люди вийшли на центральні вулиці з плакатами на підтримку полонених.