Был в Еленовке — мать без вести пропавшего о последнем известии о сыне

Акция Free Azov. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в воскресенье, 19 января, состоялась акция в поддержку украинских военнопленных. Одна из матерей рассказала, что в последний раз слышала о своем сыне, что он находился в Еленовке.

Об этом она сказала в комментарии Новини.LIVE.

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Акция во Львове 19 января

Женщина рассказала, что проживает в Луцке, но постоянно ездит на такие акции во Львов, Ровно и Киев.

По ее словам, сын был в Мариуполе и еще с 2022 года считается как без вести пропавший. Но двое освобожденных из плена военных говорили, что видели его в Еленовке еще в 2022 году.

"Я не знаю, где мой ребенок находится, но я жду сына живым и верю", — сказала она.

Напомним, во Львове в акции поддержки военнопленных приняли участие близкие и друзья пленных военных, а также их боевые побратимы.

Такой же митинг прошел и в столице, где люди вышли на центральные улицы с плакатами в поддержку пленных.