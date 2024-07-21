Графіки відключення світла у Львові та Львівській області на сьогодні, 21 липня — прогноз "Львівобленерго"

Енергетик лагодить електромережу. Фото ілюстративне: НЕК "Укренерго"

Графіки відключення світла в неділю, 21 липня, у Львівській області діятимуть усю добу. Щоправда, обмеження будуть несуттєвими: відключати світло довше ніж на дві години не планують. Загальна ж кількість годин без електроенергії протягом доби не перевищуватиме шістьох годин.

Про це в суботу, 20 липня, повідомили у "Львівобленерго".

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У Львівській області в п'ятницю, 19 липня, скасували погодинні відключення світла. Попри це, без обмежень електропостачання все ж таки обійтися поки що не вдається.

У "Львівобленерго" оприлюднили графік погодинних відключень на неділю, 21 липня. Згідно із ним, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, а періоди відключень розподілили по одній годині. Застосовувати відключення будуть переважно після 15:00.

Графіки відключення світла у Львівській області 21 липня. Фото: t.me/lvivoblenergo

Дізнатися свою групу відключень мешканці Львівської області можуть в особистому кабінеті на сайті "Львівобленерго".

У НЕК "Укренерго" повідомили, що з 00:00 до 15:00 в усіх областях України діятиме одна черга відключень, а з 15:00 до кінця доби — дві черги.

Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Нагадаємо, через відключення світла в Україні зростуть ціни на всі товари, однак найбільше подорожчає продукція енергозатратних виробництв. Зокрема, йдеться про хліб і молочні продукти.

Також ми повідомляли, що у Дніпрі в ніч проти п'ятниці, 19 липня, вийшло з ладу освітлення вулиць і житлових будинків. Світло постійно блимало.