Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Менш жорсткі відключення — за яким графіком відключатимуть світло на Львівщині сьогодні arrow

Менш жорсткі відключення — за яким графіком відключатимуть світло на Львівщині сьогодні

21 липня 2024 00:23
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Львові та Львівській області на сьогодні, 21 липня — прогноз "Львівобленерго"
Енергетик лагодить електромережу. Фото ілюстративне: НЕК "Укренерго"
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла в неділю, 21 липня, у Львівській області діятимуть усю добу. Щоправда, обмеження будуть несуттєвими: відключати світло довше ніж на дві години не планують. Загальна ж кількість годин без електроенергії протягом доби не перевищуватиме шістьох годин.

Про це в суботу, 20 липня, повідомили у "Львівобленерго".

Читайте також:

Як відключатимуть світло у Львівській області сьогодні

У Львівській області в п'ятницю, 19 липня, скасували погодинні відключення світла. Попри це, без обмежень електропостачання все ж таки обійтися поки що не вдається.

У "Львівобленерго" оприлюднили графік погодинних відключень на неділю, 21 липня. Згідно із ним, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, а періоди відключень розподілили по одній годині. Застосовувати відключення будуть переважно після 15:00.

Графіки відключення світла у Львівській області 21 липня
Графіки відключення світла у Львівській області 21 липня. Фото: t.me/lvivoblenergo

Дізнатися свою групу відключень мешканці Львівської області можуть в особистому кабінеті на сайті "Львівобленерго".

У НЕК "Укренерго" повідомили, що з 00:00 до 15:00 в усіх областях України діятиме одна черга відключень, а з 15:00 до кінця доби — дві черги.

Графіки відключення світла 21 липня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Нагадаємо, через відключення світла в Україні зростуть ціни на всі товари, однак найбільше подорожчає продукція енергозатратних виробництв. Зокрема, йдеться про хліб і молочні продукти.

Також ми повідомляли, що у Дніпрі в ніч проти п'ятниці, 19 липня, вийшло з ладу освітлення вулиць і житлових будинків. Світло постійно блимало.

Львів електроенергія Львівська область електропостачання відключення світла світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні