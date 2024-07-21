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Менее жесткие отключения — по какому графику будут отключать свет во Львовской области сегодня

21 июля 2024 00:23
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света во Львове и Львовской области на сегодня, 21 июля — прогноз "Львовоблэнерго"
Энергетик чинит электросеть. Фото иллюстративное: НЭК "Укрэнерго"
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света в воскресенье, 21 июля, во Львовской области будут действовать все сутки. Правда, ограничения будут несущественными: отключать свет дольше двух часов не планируют. Общее же количество часов без электроэнергии в течение суток не будет превышать шести часов.

Об этом в субботу, 20 июля, сообщили во "Львовоблэнерго".

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Как будут отключать свет во Львовской области сегодня

Во Львовской области в пятницу, 19 июля, отменили почасовые отключения света. Несмотря на это, без ограничений электроснабжения все же обойтись пока не удается.

Во "Львовоблэнерго" обнародовали график почасовых отключений на воскресенье, 21 июля. Согласно ему, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, а периоды отключений распределили по одному часу. Применять отключения будут преимущественно после 15:00.

Графики отключения света во Львовской области 21 июля
Графика отключения света во Львовской области 21 июля. Фото: t.me/lvivoblenergo

Узнать свою группу отключений жители Львовской области могут в личном кабинете на сайте "Львовоблэнерго".

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 00:00 до 15:00 во всех областях Украины будет действовать одна очередь отключений, а с 15:00 до конца суток — две очереди.

Графики отключения света 21 июля
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Напомним, из-за отключения света в Украине вырастут цены на все товары, однако наиболее подорожает продукция энергозатратных производств. В частности, речь идет о хлебе и молочных продуктах.

Также мы сообщали, что в Днепре в ночь на пятницу, 19 июля, вышло из строя освещение улиц и жилых домов. Свет постоянно мигал.

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