Мешканці однієї з вулиць Львова замінили історичні ворота на пластикові двері

Будинок на вулиці Шараневича, 9 у Львові. Фото: twitter.com/icyce_xpucme

Мешканці будинку за адресою Шараневича, 9 у Львові замінили оригінальну історичну металеву браму на нові пластикові двері з елементами скла. У мерії повідомляють, що у мешканців був дозвіл від ЛКП, відповідального за управління будинком, але оскільки двері є спільною власністю, міська влада може лише запропонувати мешканцям фінансову допомогу для відновлення історичного вигляду воріт.

Про це повідомляє zaxid.net.

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Львівський дослідник та активіст Олег Левій першим звернув увагу на заміну воріт на Шараневича, 9, опублікувавши фото у соціальних мережах 9 січня.

На фотографії видно, що старі металеві ворота були замінені на нові пластикові двері. Левій також звернувся до служби підтримки міста Львова, де йому відповіли, що будівля не є об'єктом архітектурної спадщини, хоча і входить до списку цінних історичних споруд, а історичні ворота не мали статусу об'єкта, що охороняється.

Вже 18 січня управління з охорони історичної спадщини відреагувало на ситуацію. Після звернення активістів було проведено зустріч із мешканцями будинку.

За інформацією від ЛКП "Левандівка", заміна та знищення воріт сталося за загальною згодою співвласників будинку, оскільки жодних скарг на зникнення воріт не надходило. Ці двері були встановлені мешканцями власним коштом понад рік тому.

Заміна історичних воріт у Львові. Фото: Олег Левій

Що кажуть мешканці будинку про заміну дверей

За словами мешканців, старі металеві ворота були у поганому стані. Замість проведення якісної реставрації було вирішено замінити їх, причому зроблено це було досить грубо. Тепер місцеперебування історичної брами невідоме, і, ймовірно, вони втрачені назавжди.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Харкова у місті пошкоджено національний університет радіоелектроніки. Корпуси навчального закладу залишилися майже без 500 вікон.

Крім того, Національна академія внутрішніх справ замовила ремонт свого юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва у Києві. Зокрема, на заміну вікон витратить близько 18,25 мільйона гривень.