Жители одной из улиц Львова заменили историческую браму на пластиковые двери

Дом на улице Шараневича, 9 во Львове. Фото: twitter.com/icyce_xpucme

Жители дома по адресу Шараневича, 9 во Львове заменили оригинальные исторические металлические ворота на новую пластиковую дверь с элементами стекла. В мєрии сообщают, что у жильцов было разрешение от ЛКП, ответственного за управление домом, но поскольку дверь является общей собственностью, городские власти могут только предложить жильцам финансовую помощь для восстановления исторического вида ворот.

Об этом сообщает zaxid.net.

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Львовский исследователь и активист Олег Левий первым обратил внимание на замену ворот на Шараневича, 9, опубликовав фото в социальных сетях 9 января.

На фотографии видно, что старые металлические ворота были заменены на новую пластиковую дверь. Левий также обратился в службу поддержки города Львова, где ему ответили, что здание не является объектом архитектурного наследия, хотя и входит в список ценных исторических построек, а исторические ворота не имели статуса охраняемого объекта.

Уже 18 января управление по охране исторического наследия отреагировало на ситуацию. После обращения активистов была проведена встреча с жильцами дома.

Согласно информации от ЛКП "Левандовка", замена и уничтожение ворот произошло по общему согласию совладельцев дома, так как никаких жалоб на исчезновение ворот не поступало. Эти двери были установлены жильцами за свой счет более года назад.

Замена исторической брамы во Львове. Фото: Олег Левий

Что говорят жильцы дома о замене дверей

По словам жильцов, старые металлические ворота были в плохом состоянии. Вместо проведения качественной реставрации, было решено заменить их, причем сделано это было довольно грубо. Теперь местонахождение исторических ворот неизвестно, и, вероятно, они утрачены навсегда.

Напомним, что в результате обстрела Харькова в городе поврежден национальный университет радиоэлектроники. Корпуса учебного заведения остались почти без 500 окон.

Кроме того, Национальная академия внутренних дел заказала ремонт своего юридического лицея имени Ярослава Кондратьева в Киеве. В частности, на замену окон потратят около 18,25 миллиона гривен.