У Львівській області судили мобілізованого, якого не було у військовому містечку декілька годин

Судове засідання. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Львівській області судили мобілізованого, який відлучився з військового містечка на декілька годин. Йому доведеться сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У постанові йдеться, що мобілізований проходить військову службу та має звання солдата. Однак 16 червня він без дозволу відлучився із території військового містечка на декілька годин. Цей час чоловік проводив на власний розсуд, не перебуваючи на службі.

На військового склали адмінпротокол за фактом недбалого ставлення до служби.

Що вирішив суд

На розгляд справи у суді мобілізований не прийшов, однак подав до суду заяву, в якій визнав свою провину. Він не пояснив, чому покидав місце служби.

Суд призначив чоловіку покарання — 17 тис. грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору.