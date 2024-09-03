Во Львовской области судили мобилизованного, которого не было в военном городке несколько часов

Судебное заседание. Иллюстративное фото: скриншот с видео

Во Львовской области судили мобилизованного, отлучившегося из военного городка на несколько часов. Ему придется заплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В постановлении говорится, что мобилизованный проходит военную службу и имеет звание солдата. Однако 16 июня он без разрешения отлучился с территории военного городка на несколько часов. Это время мужчина проводил по своему усмотрению, не находясь на службе.

На военного составил админпротокол по факту небрежного отношения к службе.

Что решил суд

На рассмотрение дела в суде мобилизованный не пришел, однако подал в суд заявление, в котором признал свою вину. Он не объяснил, почему покидал место службы.

Суд назначил мужчине наказание — 17 тыс. грн штрафа с уплатой 605 грн судебного сбора.