Во Львовской области судили мобилизованного, которого не было в военном городке несколько часов

Мобилизованный исчез из военного городка на несколько часов — как его наказал суд
Во Львовской области судили мобилизованного, отлучившегося из военного городка на несколько часов. Ему придется заплатить штраф.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В постановлении говорится, что мобилизованный проходит военную службу и имеет звание солдата. Однако 16 июня он без разрешения отлучился с территории военного городка на несколько часов. Это время мужчина проводил по своему усмотрению, не находясь на службе.
На военного составил админпротокол по факту небрежного отношения к службе.
Что решил суд
На рассмотрение дела в суде мобилизованный не пришел, однако подал в суд заявление, в котором признал свою вину. Он не объяснил, почему покидал место службы.
Суд назначил мужчине наказание — 17 тыс. грн штрафа с уплатой 605 грн судебного сбора.
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