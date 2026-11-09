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Головна Львів Мороз уночі та дощ із мокрим снігом удень: прогноз для Львівщини завтра

Мороз уночі та дощ із мокрим снігом удень: прогноз для Львівщини завтра

Ua ru
9 листопада 2026 14:59
Погода на Львівщині 10 листопада: мороз, дощ та мокрий сніг УНІАН
Люди біля Львівського театру опери та балету в туманну погоду. Фото: УНІАН

У вівторок, 10 листопада, на Львівщині очікується мінлива погода. Більшу частину дня істотних опадів не прогнозують, однак після обіду в окремих районах пройде дощ, місцями з мокрим снігом. Південний вітер сягатиме 12 м/с. Через ранкові погодні умови водіям доведеться бути особливо уважними на дорогах.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди у Львові 10 листопада
Температура повітря у Львові завтра. Скриншот: УкрГМЦ

Якою буде погода на Львівщині завтра

Упродовж дня в області буде хмарно з проясненнями. Вітер південний, його швидкість становитиме 7–12 м/с.

Щодо опадів, то синоптики зазначили: "Без істотних опадів, лише в другій половині дня дощ, місцями з мокрим снігом".

Температура повітря на Львівщині та у Львові

У Львівській області вночі прогнозують від 1 до 6 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до +5…+10 °C.

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У самому Львові вночі очікують 2–4 градуси морозу, а вдень — від +7 до +9 °C.

Останні новини Львівщини

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в одній із лікарень Львова прокоментували трагедію в родині співачки Ірини Федишин. У медичному закладі заявили про звільнення лікарки, яка оглядала співачку до госпіталізації. Також Пологовий будинок Святої Анни перевірили представники Міністерства охорони здоров'я.

Також Новини.LIVE писали, що 6 листопада у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая, автобуса №48 та двох легкових автомобілів. Унаслідок зіткнення постраждали щонайменше троє людей, а транспортні засоби зазнали значних пошкоджень. На місці аварії працювали екстрені служби та правоохоронці.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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