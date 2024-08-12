Аварія на об'їзній Львова 12 серпня — з'явилася інформація щодо загиблих

ДТП поблизу Львова. Фото: Нацполіція

На автодорозі Київ — Чоп, біля населеного пункту Підбірці Львівської області, у понеділок, 12 серпня, зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Внаслідок аварії загинули водії обох транспортних засобів.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

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За попередньою інформацією, зіткнулись мікроавтобус Renault Master, яким керував 22-річний мешканець Львівщини та автопоїзд DAF під керуванням 55-річного водія з Києва. Внаслідок зіткнення водії обох транспортних засобів загинули на місці.

ДТП поблизу Львова. Фото: Нацполіція

Поліція встановила, що ймовірною причиною аварії став виїзд водія мікроавтобуса на смугу зустрічного руху. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження стосовно порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

ДТП поблизу Львова. Фото: Нацполіція

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами або без такого.