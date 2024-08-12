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Поблизу Львова вантажівка зіткнулась з мікроавтобусом — є постраждалі

12 серпня 2024 09:48
Катерина Османська - Редактор
Траса Київ-Чоп — поліція перекрила дорогу через ДТП біля Львова
ДТП на дорозі Київ-Чоп. Фото: t.me/lvivpatrolpolice
Катерина Османська - Редактор

На автодорозі Київ — Чоп біля населеного пункту Підбірці Львівської області у понеділок, 12 серпня, зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Рух на цій ділянці дороги повністю перекритий.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області

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"На автодорозі Київ — Чоп біля населеного пункту Підбірці (обʼїзна Львова) рух перекритий повністю. Сталося ДТП з потерпілими за участю вантажівки та мікроавтобуса", — йдеться у повідомленні. 

ДТП біля Львова 12 серпня
ДТП на дорозі Київ-Чоп. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

Водночас у поліції додали, що на місці події працюють усі необхідні служби. Водіїв просять врахувати інформацію щодо перекриття руху під час планування маршруту та показали, як можна об'їхати ділянку.

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Об'їзд ділянки, де перекритий рух. Фото:  t.me/lvivpatrolpolice

Наразі кількість постраждалих та в якому вони стані — невідома. 

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