Траса Київ-Чоп — поліція перекрила дорогу через ДТП біля Львова

Поблизу Львова вантажівка зіткнулась з мікроавтобусом — є постраждалі
На автодорозі Київ — Чоп біля населеного пункту Підбірці Львівської області у понеділок, 12 серпня, зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Рух на цій ділянці дороги повністю перекритий.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області.
ДТП біля Львова
"На автодорозі Київ — Чоп біля населеного пункту Підбірці (обʼїзна Львова) рух перекритий повністю. Сталося ДТП з потерпілими за участю вантажівки та мікроавтобуса", — йдеться у повідомленні.
Водночас у поліції додали, що на місці події працюють усі необхідні служби. Водіїв просять врахувати інформацію щодо перекриття руху під час планування маршруту та показали, як можна об'їхати ділянку.
Наразі кількість постраждалих та в якому вони стані — невідома.
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