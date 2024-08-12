Траса Київ-Чоп — поліція перекрила дорогу через ДТП біля Львова

ДТП на дорозі Київ-Чоп. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

На автодорозі Київ — Чоп біля населеного пункту Підбірці Львівської області у понеділок, 12 серпня, зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Рух на цій ділянці дороги повністю перекритий.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області.

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"На автодорозі Київ — Чоп біля населеного пункту Підбірці (обʼїзна Львова) рух перекритий повністю. Сталося ДТП з потерпілими за участю вантажівки та мікроавтобуса", — йдеться у повідомленні.

ДТП на дорозі Київ-Чоп. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

Водночас у поліції додали, що на місці події працюють усі необхідні служби. Водіїв просять врахувати інформацію щодо перекриття руху під час планування маршруту та показали, як можна об'їхати ділянку.

Об'їзд ділянки, де перекритий рух. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

Наразі кількість постраждалих та в якому вони стані — невідома.