Трасса Киев-Чоп — полиция перекрыла дорогу из-за ДТП возле Львова

Вблизи Львова грузовик столкнулся с микроавтобусом — есть пострадавшие
На автодороге Киев — Чоп, возле населенного пункта Подборцы Львовской области, в понедельник, 12 августа, столкнулись грузовик и микроавтобус. Движение на этом участке дороги полностью перекрыто.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области.
ДТП возле Львова
"На автодороге Киев — Чоп, возле населенного пункта Подборцы (объездная Львова), движение полностью перекрыто. Произошло ДТП с пострадавшими с участием грузовика и микроавтобуса", — говорится в сообщении.
В то же время в полиции добавили, что на месте происшествия работают все необходимые службы. Водителей просят учесть информацию о перекрытии движения при планировании маршрута и показали, как можно объехать участок.
Сейчас количество пострадавших и в каком они состоянии неизвестно.
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