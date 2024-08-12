Трасса Киев-Чоп — полиция перекрыла дорогу из-за ДТП возле Львова

ДТП на дороге Киев-Чоп. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

На автодороге Киев — Чоп, возле населенного пункта Подборцы Львовской области, в понедельник, 12 августа, столкнулись грузовик и микроавтобус. Движение на этом участке дороги полностью перекрыто.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

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"На автодороге Киев — Чоп, возле населенного пункта Подборцы (объездная Львова), движение полностью перекрыто. Произошло ДТП с пострадавшими с участием грузовика и микроавтобуса", — говорится в сообщении.

ДТП на дороге Киев-Чоп. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

В то же время в полиции добавили, что на месте происшествия работают все необходимые службы. Водителей просят учесть информацию о перекрытии движения при планировании маршрута и показали, как можно объехать участок.

Объезд участка, где перекрыто движение. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

Сейчас количество пострадавших и в каком они состоянии неизвестно.