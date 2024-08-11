Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области ищут производителей антенн для военных arrow

Во Львовской области ищут производителей антенн для военных

11 августа 2024 14:41
Галина Шподарева - редактор
Во Львовской области ищут производителей антенн для армии
Военный-связист. Фото: armyfm
Галина Шподарева - редактор

Во Львовской области ищут компании, которые занимаются разработкой и производством антенн. Цель — организация снабжения необходимыми технологическими средствами военных ВСУ.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

Читайте также:
Во Львовской области ищут производителей антенн для военных - фото 1
Антенны для ВСУ. Фото: Львовская ОВА

Что нужно связным ВСУ

По словам Козицкого, есть много факторов, которые задерживают своевременные поставки необходимых технологических средств украинским военным. Это и зависимость от импортных деталей, и от их доступности на рынке, и от сложных международных цепей поставок. 

Во Львовской ОВА начали работу над тем, чтобы увеличить количество украинских компаний, которые могут серийно и в больших масштабах производить компоненты для роботов, дронов и средств РЭБ.

Первый шаг — антенны. Интересует весь спектр: направленные и всенаправленные, узко- и широкополосные, логопериодические, дипольные и другие. 

Козицкий призвал компании, которые занимаются разработкой или производят такие антенны, имеют соответствующую экспертизу, присоединиться к развитию военных технологий в Украине.  

Во Львовской области ищут производителей антенн для военных - фото 2
Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот

Также важные новости дня по теме:

война ВСУ Львовская область военная техника связь военные Львовская ОГА война в Украине радиосигналы Максим Козицкий

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:49 В Одесской области продолжают демонтировать русскоязычные вывески

14:48 Как правильно подавать рапорт и кто его рассматривает — разъяснение Минобороны

14:42 Где и когда смотреть церемонию закрытия Летней Олимпиады-2024 в Париже

14:41 Во Львовской области ищут производителей антенн для военных

14:37 Житель Полтавы сливал информацию, где ТЦК раздают повестки — как его наказал суд

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

14:18 На Одесчине задержали кулинаров, направлявшихся в Молдову

Text

14:13 Истекал кровью два дня — экс-пленный рассказал о лечении в российском госпитале

14:12 Одно из учреждений Минздрава закупит для своих работников роскошный минивэн за миллионы гривен

14:03 Мчедлидзе показал лучший результат в карьере, но остался без медали на Олимпиаде-2024

13:47 Россияне запустили волны дронов на юг Украины — сколько уничтожили силы ПВО

14:49 В Одесской области продолжают демонтировать русскоязычные вывески

14:48 Как правильно подавать рапорт и кто его рассматривает — разъяснение Минобороны

14:42 Где и когда смотреть церемонию закрытия Летней Олимпиады-2024 в Париже

14:41 Во Львовской области ищут производителей антенн для военных

14:37 Житель Полтавы сливал информацию, где ТЦК раздают повестки — как его наказал суд

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

14:18 На Одесчине задержали кулинаров, направлявшихся в Молдову

14:12 Одно из учреждений Минздрава закупит для своих работников роскошный минивэн за миллионы гривен

14:03 Мчедлидзе показал лучший результат в карьере, но остался без медали на Олимпиаде-2024

13:47 Россияне запустили волны дронов на юг Украины — сколько уничтожили силы ПВО

13:36 Украина окажется между двумя циклонами — народный синоптик Диденко объяснила, как изменится погода

Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

Text

14:13 Истекал кровью два дня — экс-пленный рассказал о лечении в российском госпитале

10 августа 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер ответил, пойдет ли Путин на переговоры после ситуации в Курской области

Text

17:09 Военный ВСУ поделился ужасами пребывания в плену — эксклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Их этому учат — офицер ВСУ раскрыл подробности садизма со стороны оккупантов к украинцам

9 августа 2024
Text

23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Text

22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

Text

21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

Text

21:00 Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

17:50 Паника среди россиян и отомстит ли Кремль за Курскую область — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы