Во Львовской области ищут производителей антенн для армии

Во Львовской области ищут производителей антенн для военных
Во Львовской области ищут компании, которые занимаются разработкой и производством антенн. Цель — организация снабжения необходимыми технологическими средствами военных ВСУ.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.
Что нужно связным ВСУ
По словам Козицкого, есть много факторов, которые задерживают своевременные поставки необходимых технологических средств украинским военным. Это и зависимость от импортных деталей, и от их доступности на рынке, и от сложных международных цепей поставок.
Во Львовской ОВА начали работу над тем, чтобы увеличить количество украинских компаний, которые могут серийно и в больших масштабах производить компоненты для роботов, дронов и средств РЭБ.
Первый шаг — антенны. Интересует весь спектр: направленные и всенаправленные, узко- и широкополосные, логопериодические, дипольные и другие.
Козицкий призвал компании, которые занимаются разработкой или производят такие антенны, имеют соответствующую экспертизу, присоединиться к развитию военных технологий в Украине.
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