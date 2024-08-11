На Львівщині шукають виробників антен для армії

Військовий-зв'язківець. Фото: armyfm

На Львівщині шукають компанії, які займаються розробкою та виробництвом антен. Мета — організація постачання необхідних технологічних засобів військовим ЗСУ.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

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За словами Козицького, є багато чинників, які затримують своєчасне постачання необхідних технологічних засобів українським військовим. Це і залежність від імпортних деталей, і від їхньої доступності на ринку, і від складних міжнародних ланцюгів постачання.

У Львівській ОВА розпочали роботу над тим, аби збільшити кількість українських компаній, які можуть серійно й у великих масштабах виробляти компоненти для роботів, дронів та засобів РЕБ.

Перший крок — антени. Цікавить весь спектр: спрямовані та всеспрямовані, вузько- та широкосмугові, логоперіодичні, дипольні та інші.

Козицький закликав компанії, які займаються розробкою або виробляють такі антени, мають відповідну експертизу, долучитися до розвитку військових технологій в Україні.