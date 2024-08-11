На Львівщині шукають виробників антен для армії

На Львівщині шукають виробників антен для військових
На Львівщині шукають компанії, які займаються розробкою та виробництвом антен. Мета — організація постачання необхідних технологічних засобів військовим ЗСУ.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.
Що потрібно зв'язківцям ЗСУ
За словами Козицького, є багато чинників, які затримують своєчасне постачання необхідних технологічних засобів українським військовим. Це і залежність від імпортних деталей, і від їхньої доступності на ринку, і від складних міжнародних ланцюгів постачання.
У Львівській ОВА розпочали роботу над тим, аби збільшити кількість українських компаній, які можуть серійно й у великих масштабах виробляти компоненти для роботів, дронів та засобів РЕБ.
Перший крок — антени. Цікавить весь спектр: спрямовані та всеспрямовані, вузько- та широкосмугові, логоперіодичні, дипольні та інші.
Козицький закликав компанії, які займаються розробкою або виробляють такі антени, мають відповідну експертизу, долучитися до розвитку військових технологій в Україні.
Читайте Новини.LIVE!