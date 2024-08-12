Авария на объездной Львова 12 августа – появилась информация о погибших

ДТП вблизи Львова. Фото: Нацполиция

На автодороге Киев — Чоп, возле населенного пункта Подборцы Львовской области, в понедельник, 12 августа, столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате аварии погибли водители обоих транспортных средств.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

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По предварительной информации, столкнулись микроавтобус Renault Master, которым управлял 22-летний житель Львовщины и автопоезд DAF под управлением 55-летнего водителя из Киева. В результате столкновения водители обоих транспортных средств погибли на месте.

ДТП вблизи Львова. Фото: Нацполиция

Полиция установила, что вероятной причиной аварии стал выезд водителя микроавтобуса на полосу встречного движения. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства относительно нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

ДТП вблизи Львова. Фото: Нацполиция

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами или без такового.