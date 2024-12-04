Допомога родинам загиблих військових — жінка подала позов проти Міноборони і виграла справу

Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

У Львові жінка подала судовий позов проти Міністерства оборони через відмову у нарахуванні одноразової допомоги її доньці. Дівчинка народилася вже після загибелі батька на фронті.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, на момент загибелі чоловіка жінка була вагітна. Після народження дитини вона звернулася до Міноборони із заявою про перерахунок одноразової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень, частину з якої вона вимагала виплатити доньці.

Однак у виплаті було відмовлено, оскільки дитина народилася вже після смерті військового. Міноборони запропонувало вирішити питання з іншими родичами, які отримали допомогу.

Рішення суду

У своєму рішенні суддя наголосив, що висновок Міноборони є помилковим. Суд визнав протиправною відмову виплатити допомогу дитині, зазначивши, що факт народження після смерті батька не позбавляє дитину права на отримання частки виплати.

"Висновок відповідача про те, що дитина загиблого військовослужбовця народилася після його смерті, а тому ця дитина не набула прав на отримання частки одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця, є помилковим, оскільки такий підхід до тлумачення законодавства не відповідатиме положенням Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також основним принципам охорони дитинства, а саме, рівності прав і свобод дітей, які визначені нормативно-правовими актами, незалежно від народження, або будь-яких інших обставин, а також міжнародним зобов'язанням держави згідно зі ст.2 Конвенції про права дитини поважати і забезпечувати всі права, передбачені цією Конвенцією, за кожною дитиною, без будь-якої дискримінації", — йдеться в рішенні суду.

Суд зобов’язав Міноборони повторно розглянути заяву жінки. Водночас рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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