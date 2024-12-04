Помощь семьям погибших военных — женщина подала иск против Минобороны и выиграла дело

Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Во Львове женщина подала судебный иск против Министерства обороны из-за отказа в начислении единоразовой помощи ее дочери. Девочка родилась уже после гибели отца на фронте.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, на момент гибели мужчины женщина была беременна. После рождения ребенка она обратилась в Миноборону с заявлением о перерасчете единовременного пособия в размере 15 миллионов гривен, часть из которого она требовала выплатить дочери.

Однако в выплате было отказано, поскольку ребенок родился уже после смерти военного. Минобороны предложило решить вопрос с другими родственниками, получившими помощь.

Решение суда

В своем решении судья подчеркнул, что решение Минобороны в отказе является ошибочным. Суд признал противоправным отказ выплатить компенсацию ребенку, отметив, что факт рождения после смерти отца не лишает ребенка права на получение доли выплаты.

"Вывод ответчика о том, что ребенок погибшего военнослужащего родился после его смерти, а потому этот ребенок не приобрел прав на получение части единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащего, является ошибочным, поскольку такой подход к толкованию законодательства не соответствует положениям Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также основным принципам защиты детства, а именно равенства прав и свобод детей, определенных нормативно-правовыми актами, независимо от рождения или любых других обстоятельств, а также международным обязательствам государства согласно ст. 2 Конвенции о правах ребенка уважать и обеспечивать все права, предусмотренные этой Конвенцией, за каждым ребенком без какой-либо дискриминации", — говорится в решении суда.

Суд обязал Минобороны повторно рассмотреть заявление женщины. В то же время, решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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