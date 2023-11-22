Мовний скандал — чи на часі він в Україні

Опитування львів'ян. Скрин з відео Новини.LIVE

У Львові розгорівся черговий мовний скандал через мовознавицю НУ "Львівська політехніка" — Ірину Фаріон. Студенти політехніки вийшли на протест з вимогою звільнити мовознавця Ірину Фаріон за її висловлювання щодо українських військових, які розмовляють російською мовою.

Як відомо, мовознавицю та екснардепку Ірина Фаріон звільнили з університету. Вона ж звернулася до чиновників зі скаргою на українських військових.

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Більшість опитаних вважають, що спілкуватися українською — важливо, але мовні скандали — не на часі. Особливо, якщо йдеться про військових.

Українську мову важливо підтримати

— Ці всі скандали якраз показують, що нам необхідно висвітлювати проблеми, які зараз є з українською і російською мовами. Тому, потрібно пропагувати українську, поширювати, розвивати її як і культуру, і всі наші традиції

Тема мови — болить

— Вона мене дуже болить, насправді. Десь я розумію правильність Ірини Фаріон. Єдине що напевно військовим треба робити виняток. Тому що зараз такий час, що ми завдячуємо їм кожен свій день.

Опитування містян. Скрин з відео Новини.LIVE

Це був скандал через військових

— В Ірини Дмитрівни Фаріон — це був скандал через мову, а через наших військовим. Це образливо для мене, називати моїх захисників які говорять російською "не українцями".

Львів'янин на вулицях міста. Скрин з відео Новини.LIVE

Мовні скандали не на часі

— Як кажуть справжні українці, ці скандали є не на часі. Якщо людина почитає тільки зараз спілкуватись українською, але чогось не розуміє, то його особистий вибір і кричати, що він неправий, то не є правильно.

Нагадаємо, ми раніше писали, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, чому немає поняття "російськомовний громадянин України". Також він запропонував рішення, як сприяти вивченню української мови серед населення.