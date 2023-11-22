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Языковые скандалы, актуальны ли они в Украине — мнения львовян

22 ноября 2023 20:45
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Языковой скандал — актуален ли он в Украине
Опрос львовян. Скрин из видео Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове разгорелся очередной языковой скандал из-за языковеда НУ "Львовская политехника" — Ирины Фарион. Студенты политехники вышли на протест с требованием уволить языковеда Ирину Фарион за ее высказывания по поводу украинских военных, говорящих на русском языке.

Как известно, языковеда и экснардепку Ирина Фарион уволили из университета. Она же обратилась к чиновникам с жалобой на украинских военных.

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Новини.LIVE расспросили львовян, что они думают о языковых скандалах в Украине.

Большинство опрошенных считают, что общаться по-украински — важно, но языковые скандалы — не ко времени. Особенно если речь идет о военных.

Украинский язык важно поддержать

— Эти все скандалы показывают, что нам необходимо освещать проблемы которые сейчас есть с украинским и русским языками. Поэтому нужно пропагандировать украинский, распространять, развивать его, как и культуру, и все наши традиции.

Тема языка — болит

— Она очень болит, на самом деле. Где-то я понимаю правильность Ирины Фарион. Единственное, что военным надо делать исключение. Потому что сейчас такое время, что мы им обязаны каждый свой день.

Оптование горожан. Скрин из видео Новости.LIVE
Опрос горожан. Скрин из видео Новини.LIVE

Это был скандал из-за военных

— У Ирины Дмитриевны Фарион — это был скандал не из-за языка, а из-за наших военных. Это оскорбительно для меня, называть моих защитников говорящих по-русски "не украинцами".

Львовянин по улицам города.
Львовянин по улицам города. Скрин из видео Новини.LIVE

Языковые скандалы не ко времени

— Как говорят настоящие украинцы, эти скандалы не актуальны. Если человек  только сейчас начинает общаться на украинском, но чего-то не понимает, то ето его личный выбор. И кричать, что он неправ, ето не правильно.

Напомним, мы ранее писали, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень объяснил, почему нет понятия "русскоязычный гражданин Украины". Также он предложил решение, как содействовать изучению украинского языка среди населения.

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