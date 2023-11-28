Мовний скандал на Львівщині — чоловік вистрілив у голову незнайомця за зауваження

Поліція арештовує зловмисника. Фото: Zaxid.net

На Львівщині Валентин Побоков стріляв зі стартового пістолета у чоловіка, який зробив йому зауваження щодо російської мови. Червоноградський міський суд виніс вирок зловмиснику. Чоловіку призначили три роки ув’язнення.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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Деталі у справі Валентина Побокова

У листопаді цього року суд виніс вирок щодо Побокова, який стріляв у голову чоловіка за зауваження щодо російської. За інформацією суду, випадок стався ще у вересні 2021 року у Червонограді, в одному з міських кафе.

"На той час 34-річний уродженець Ялти Валентин Побоков перебував у нетверезому стані та погрожував іншому відвідувачу кафе стартовим пістолетом. Обвинувачений двічі вистрелив у напрямку чоловіка. Щодо Валентина Побокова відкрито кримінальну справу за фактом хуліганства", — зазначили у суді.

Натомість сам обвинувачений не визнав свою провину і наголошував, що не порушував громадський порядок. За його словами, вони з товаришем прийшли до кафе, щоб випити, і в цей час інший відвідувач в образливій формі почав робити зауваження щодо російської мови. Тоді Валентин Побоков дістав стартовий пістолет, націлився на чоловіка та вимагав вибачення. Він додав, що достеменно не пам'ятає, чи він натискав на курок.

Свідчення потерпілого в суді

Зі слів потерпілого стало відомо, що обвинувачений прийшов у кафе із знайомим, коли воно вже майже зачинилося.

"Чоловіки грубо розмовляли з офіціантками російською та вимагали прийняти у них замовлення. Чоловік зробив їм зауваження, на що Валентин Побоков запропонував вийти, дістав пістолет та двічі вистрелив. Один постріл Валентин Побоков зробив біля голови потерпілого та потім вдарив його рукояткою пістолета по голові", — зазначається у судовому вироку.

Після удару потерпілий знепритомнів. Його і доставили у лікарню з раною вуха та забійними ранами голови. Офіціантка кафе бачила, як у потерпілого потекла кров біля вуха, за її словами, вона не знала, чи це справжній пістолет.

Що загрожує нападнику

На суді був присутній також експерт, який зауважив, що заподіяти тілесні ушкодження стартовим пістолетом неможливо, бо він видає лише звук.

Справу розглянула суддя Юлія Дем’яновська. Вона визнала Валентина Побокова винним у хуліганстві та призначила йому три роки ув’язнення. Зазначається, що на вирок суду ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, в Україні не вщухають мовні скандали. Цього разу причиною чергової перепалки стало звернення українського військового Максима Колесникова, який попросив у соцмережі не використовувати в спілкуванні з ним російську мову.

Додамо, у мережі поширили відео виступу експрезидента України Віктора Ющенка. Політик підтримав Фаріон і зазначив, що протести студентів на прохання звільнити Фаріон, яка відстоює українську мову, — "це сором".