Языковой скандал на Львовщине — мужчина выстрелил в голову незнакомца за замечание

Полиция арестовывает злоумышленника. Фото: Zaxid.net

Во Львовской области Валентин Побоков стрелял из стартового пистолета в мужчину, который сделал ему замечания по поводу русского языка. Червоноградский городской суд вынес приговор злоумышленнику. Мужчине назначили три года заключения.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Детали по делу Валентина Побокова

В ноябре этого года суд вынес приговор Побокову, который стрелял в голову мужчины за замечания по русскому. По информации суда, происшествие случилось еще в сентябре 2021 года в Червонограде, в одном из городских кафе.

"В то время 34-летний уроженец Ялты Валентин Побоков находился в нетрезвом состоянии и угрожал другому посетителю кафе стартовым пистолетом. Обвиняемый дважды выстрелил в направлении мужчины. В отношении Валентина Побокова уголовное дело по факту хулиганства", — отметили в суде.

Сам же обвиняемый не признал свою вину и подчеркивал, что не нарушал общественный порядок. По его словам, они с товарищем пришли в кафе, чтобы выпить, и в это время другой посетитель в оскорбительной форме начал делать замечания по русскому языку. Тогда Валентин Побоков достал стартовый пистолет, нацелился на мужчину и требовал прощения. Он добавил, что точно не помнит, нажимал ли он на курок.

Показания потерпевшего в суде

По словам потерпевшего, стало известно, что обвиняемый пришел в кафе со знакомым, когда оно уже почти закрылось.

"Мужчины грубо разговаривали с официантками на русском и требовали принять у них заказ. Мужчина сделал им замечание, на что Валентин Побоков предложил выйти, достал пистолет и дважды выстрелил. Один выстрел Валентин Побоков сделал около головы потерпевшего и затем ударил его рукояткой пистолета по голове", — говорится в судебном приговоре.

После удара потерпевший потерял сознание. Его и доставили в больницу с раной уха и ушибами головы. Официантка кафе видела, как у потерпевшего потекла кровь возле уха, по ее словам, она не знала, настоящий ли это пистолет.

Что угрожает нападающему

На суде присутствовал также эксперт, который отметил, что причинить телесные повреждения стартовым пистолетом невозможно, потому что он издает только звук.

Дело рассмотрела судья Юлия Демьяновская. Она признала Валентина Побокова виновным в хулиганстве и назначила ему три года заключения. Отмечается, что на приговор суда может быть подана апелляция.

Напомним, в Украине не утихают языковые скандалы. В этот раз причиной очередной перепалки стало обращение украинского военного Максима Колесникова, попросившего в соцсети не использовать в общении с ним русский язык.

В сети распространили видео выступления экс-президента Украины Виктора Ющенко. Политик поддержал Фарион и отметил, что протесты студентов по просьбе уволить Фарион, которая отстаивает украинский язык, — "это стыд".