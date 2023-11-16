Євген Клопотенко розповів чи лікує застуду народними методами

Український ресторатор Євген Клопотенко. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

До Україні наближаються справжні морози, а на Львівщині розпочався сезон застуди та ГРВІ. Які народні методи використовують для лікування застуди містяни, журналісти Новини.LIVE запитали у львів’ян.

Молоко, мед та гарячий чай

Більшість опитаних розповіли, що п'ють чай з лимоном, варенням чи калиною. А хтось вживає молоко з медом та приймає гарячу ванну під час застуди. Втім, частина львів'ян все ж таки звертається за консультацією до лікаря, бо вважають самолікування шкідливим.

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"Можу подихати над картопелькою"

— Я вважаю, що народні методи лікування застуди не треба використовувати, бо це недоказова медицина. Знаю, що можна пити багато теплої води, і я п'ю її, але не чай з варенням, бо це не корисно. Можу подихати над картопелькою або пастернаком, мені це допомагає. Але зазвичай йду до лікарів.