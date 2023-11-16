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Могу подышать над картошкой, — Евгений Клопотенко рассказал, лечит ли простуду народными методами

16 ноября 2023 17:17
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Марта Байдака
Журналист
Евгений Клопотенко рассказал лечит ли простуду народными методами
Украинский ресторатор Евгений Клопотенко. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В Украину приближаются настоящие морозы, а во Львовской области начался сезон простуды и ОРВИ. Какие народные методы используют для лечения простуды горожане,  журналисты Новини.LIVE спросили у львовян.

Молоко, мед и горячий чай

Большинство опрошенных рассказали, что пьют чай с лимоном, вареньем или калиной. Кто-то употребляет молоко с медом и принимает горячую ванну во время простуды. Впрочем, часть львовян все же обращается за консультацией к врачу, потому что считают самолечение вредным.

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Известный повар Евгений Клопотенко эксклюзивно поделился с Новини.LIVE, лечится ли народными методами во время гриппа.

"Могу подышать над картошкой"

— Я считаю, что народные методы лечения простуды не нужно использовать, потому что это недоказуемая медицина. Знаю, что можно пить много теплой воды, и я пью ее, но не чай с вареньем, потому что это не полезно. Могу подышать над картошкой или пастернаком, мне это помогает. Но обычно иду к врачам.

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