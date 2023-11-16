Евгений Клопотенко рассказал лечит ли простуду народными методами

Украинский ресторатор Евгений Клопотенко. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

В Украину приближаются настоящие морозы, а во Львовской области начался сезон простуды и ОРВИ. Какие народные методы используют для лечения простуды горожане, журналисты Новини.LIVE спросили у львовян.

Молоко, мед и горячий чай

Большинство опрошенных рассказали, что пьют чай с лимоном, вареньем или калиной. Кто-то употребляет молоко с медом и принимает горячую ванну во время простуды. Впрочем, часть львовян все же обращается за консультацией к врачу, потому что считают самолечение вредным.

Читайте также:

Известный повар Евгений Клопотенко эксклюзивно поделился с Новини.LIVE, лечится ли народными методами во время гриппа.

"Могу подышать над картошкой"

— Я считаю, что народные методы лечения простуды не нужно использовать, потому что это недоказуемая медицина. Знаю, что можно пить много теплой воды, и я пью ее, но не чай с вареньем, потому что это не полезно. Могу подышать над картошкой или пастернаком, мне это помогает. Но обычно иду к врачам.