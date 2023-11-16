Якою буде погода у Льовові 16 листопада — чи очікувати дощів

Вечрній Львів. Фото: kraina.ua

Сьогодні ввечері, 16 листопада, у Львові та в області очікується незначний дощ та на дорогах ожеледиця. Темпертатура повітря опуститься до -1 °C морозу.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Скриншот з Facebook львівського гідрометцентру

"Ввечері у Львові та області очікуєтсья незначний дощ. Вночі на дорогах буде ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі буде від -1 °С морозу ...+4 °С тепла", — йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди у Львівській області. Скриншот: sinoptik.ua

Народний прогноз погоди

У минулі часи помітили, що з цього дня починався льодостав. Якщо листопад до цього часу повністю завершиться, слід чекати лютої зими. У рибалок була своя прикмета: якщо перша риба зірветься з гачка, то улов буде не дуже вдалим.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові та області прогнозують заморозки. Температура повітря підвищиться до +13 °C.