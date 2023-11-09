Якою буде погода у Львові 10 листопада — чи очікувати заморозків

Дівчина в шарфі. Фото з відкритих джерел.

Вранці, 10 листопада у Львові та області прогнозують заморозки. Доба мине без істотних опадів. Температура повітря підвищиться до +13 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Значних дощів у Львові не очікується

"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура вночі +2... +3 °C тепла, вдень +8... +13 °C тепла", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові та в області погода буде похмурою. Температура повітря підвищиться до +12 °C.

Також, ми писали, що у Львові та в області синоптики прогнозують теплу та суху погоду, однак місцями падатимуть короткочасні дощі. Температура може підвищитися до +15 °C.