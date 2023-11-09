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Во Львовской области резко изменится погода — синоптики удивили неожиданным прогнозом на завтра

9 ноября 2023 23:05
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Марта Байдака
Журналист
Какая будет погода во Львове 10 ноября — ожидать ли заморозков
Девушка в шарфе. Фото из открытых источников.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Утром, 10 ноября, во Львове и области прогнозируют заморозки. Сутки пройдут без существенных осадков. Температура воздуха повысится до +13 °C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

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"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с. Температура ночью +2...+3 °C тепла, днем ​​+8...+13 °C тепла", — говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове и области погода будет пасмурной. Температура воздуха повысится до +12 °C.

Также, мы писали, что во Львове и области синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду, однако местами будут падать кратковременные дожди. Температура может повыситься до +15 °C.

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