Какая будет погода во Львове 10 ноября — ожидать ли заморозков

Девушка в шарфе. Фото из открытых источников.

Утром, 10 ноября, во Львове и области прогнозируют заморозки. Сутки пройдут без существенных осадков. Температура воздуха повысится до +13 °C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

Читайте также:

Больших дождей во Львове не ожидается

"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с. Температура ночью +2...+3 °C тепла, днем ​​+8...+13 °C тепла", — говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове и области погода будет пасмурной. Температура воздуха повысится до +12 °C.

Также, мы писали, что во Львове и области синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду, однако местами будут падать кратковременные дожди. Температура может повыситься до +15 °C.