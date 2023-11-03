Прогноз погоди у Львові на вихідні — дані від Укргідрометцентру

Туманний Львів. Фото: galinfo

Цими вихідними львів'яни та гості перед виходом з дому мають взяти парасольку. Львів та область накриє туманом та очікуються дощі. Температура повітря підніметься до +16°C тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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"Невеликі дощі очікуються вночі, вдень — без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер: вночі південно-західний, 7 —12 м/с, подекуди зберігатимуться пориви 15 — 20 м/с; вдень північно-східний, 3 — 8 м/с. Нічна температура +5 ...+10 °C тепла, денна +11...16 °C тепла", — йдеться у повідомленні.

Скриншот з Facebook львівського гідрометцентру

Нагадаємо, ми раніше писали, що столицю накрило густим та сильним туманом, через що поліція звернулася до водіїв. Тим часом у Карпатах лютують морози, а гору Піп Іван Чорногірський продовжують атакувати хуртовини.