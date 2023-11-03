Прогноз погоды во Львове на выходные — данные от Укргидрометцентра.

Туманный Львов. Фото: galinfo

В эти выходные львовяне и гости перед выходом из дома должны взять зонтик. Львов и область накроют туманом и ожидаются дожди. Температура воздуха поднимется до +16°C тепла.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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"Небольшие дожди ожидаются ночью, днем ​​без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер: ночью юго-западный, 7 —12 м/с, местами будут сохраняться порывы 15 — 20 м/с; днем северо-восточный, 3-8 м/с. Ночная температура +5...+10°C тепла, дневная +11...+6°C тепла", — говорится в сообщении.

Скриншот из Facebook львовского гидрометцентра

Напомним, мы ранее писали, что столицу накрыло густым и сильным туманом, из-за чего полиция обратилась к водителям. Тем временем в Карпатах свирепствуют морозы, а гору Поп Иван Черногорский продолжают атаковать метели.