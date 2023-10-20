Якою буде погода у Львові 20 жовтня — чи очікувати дощів

Осінь у Львові. Фото: gotoworld

Сьогодні, 20 жовтня, з самого ранку небо у Львові вкриється хмарами та дощитиме. На Львівщині буде погіршення видимості через опади. Температура повітря підніметься до +20 °C тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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За даними синоптиків, вдень буде хмарно з проясненням та слабкий туман.

Скрин допису з Facebook львівського гідрометцентру

"Хмарно з проясненнями. Часом дощі, вночі місцями значні. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі +5...+10 °C тепла, вдень +15...+20 °C тепла. Погіршення видимості в опадах, в тумані 500 —1000 м", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові небо вкриється хмарами. В Укргідрометцентрі попередили про сильний туман у місті.

Також, ми писали, що у Львові очікується сильний заморозок. Температура повітря очікується від 0 до -3 °C вночі та до +18 °C вдень.