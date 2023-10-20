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В Укргідрометцентрі попередили про значні зміни погоди у Львові сьогодні

20 жовтня 2023 07:10
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Марта Байдака
Журналіст
Якою буде погода у Львові 20 жовтня — чи очікувати дощів
Осінь у Львові. Фото: gotoworld
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 20 жовтня, з самого ранку небо у Львові вкриється хмарами та дощитиме. На Львівщині буде погіршення видимості через опади. Температура повітря підніметься до +20 °C тепла. 

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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За даними синоптиків, вдень буде хмарно з проясненням та слабкий туман.

Скрин допису з Facebook львівського гідрометцентру
Скрин допису з Facebook львівського гідрометцентру

"Хмарно з проясненнями. Часом дощі, вночі місцями значні. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі +5...+10 °C  тепла, вдень +15...+20 °C тепла. Погіршення видимості в опадах, в тумані 500 —1000 м", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові небо вкриється хмарами. В Укргідрометцентрі попередили про сильний туман у місті. 

Також, ми писали, що у Львові очікується сильний заморозок. Температура повітря очікується від 0 до -3 °C вночі та до +18 °C  вдень.

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