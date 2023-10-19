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У Львові сьогодні очікується густий туман, прогноз від гідрометцентру

19 жовтня 2023 07:00
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Марта Байдака
Журналіст
Прогноз погоди у Львові на 19 жовтня— дані від Укргідрометцентру
Львів в тумані. Фото: Роман Балук
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 19 жовтня, з самого ранку небо у Львові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. В Укргідрометеоцентрі попередели про сильний туман у місті. Температура повітря підніметься до +12 °C тепла. Істотних опадів не очікується.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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За даними синоптиків, вдень істотних опадів не буде, вночі та вранці очікується густий туман.

"Без істотних опадів, лише ввечері короткочасні дощі. Вночі та вранці видимість погіршуватимуть тумани. Вітер південно-західний, вночі слабкий, вдень помірний. Нічна температура від +2...3°C тепла, вдень +10...15° C тепла. Погіршення видимості в тумані 200 — 500м", — йдеться у повідомленні.

Скрин допису з Facebook львівського гідрометцентру
Скрин допису з Facebook львівського гідрометцентру

Зокрема, у мерії водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів — переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами , щоб водії могли вчасно побачити на дорозі.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на "Гарячу лінію" міста за номером 15-80.

Нагадаємо, ми раншіе писали, що що у Львові очікується сильний заморозок. Температура повітря очікується від 0 до  —3 °C вночі та до +18 °C  вдень.

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