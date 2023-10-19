Прогноз погоды во Львове на 19 октября — данные от Укргидрометцентра.

Львов в тумане. Фото: Роман Балук

Сегодня, 19 октября, с утра небо во Львове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. В Укргидрометеоцентре предупредили о сильном тумане в городе. Температура воздуха поднимется до +12 °C тепла. Существенных осадков не ожидается.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

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По данным синоптиков, днем существенных осадков не будет, ночью и утром ожидается густой туман.

"Без существенных осадков, лишь к вечеру кратковременные дожди. Ночью и утром видимость будут ухудшать туманы. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. Ночная температура от +2...3°C тепла, днем +10...15° C тепла. Ухудшение видимости в тумане 200 — 500м", — говорится в сообщении.

Скрин сообщения из Facebook львовского гидрометцентра

В частности, в мэрии водителей просят выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами, включать фары, пешеходов — переходить дорогу только в специально предназначенных для этого местах, а также пользоваться светоотражателями, чтобы водители могли вовремя увидеть на дороге.

В случае возникновения любых непредсказуемых ситуаций, просьба сообщать на "Горячую линию" города по номеру 15-80.

Напомним, мы раньше писали, что во Львове ожидается сильный заморозок. Температура воздуха ожидается от 0 до -3 °C ночью и до +18 °C днем.