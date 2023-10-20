Какая будет погода во Львове 20 октября — дожди ожидаются.

В Укргидрометцентре предупредили о значительных изменениях погоды во Львове сегодня
Сегодня, 20 октября, с самого утра небо во Львове покроется облаками и пройдет дождь. Во Львовской области будет ухудшение видимости из-за осадков. Температура воздуха поднимется до +20 °C тепла.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.
Синоптики прогнозируют небольшие осадки
По данным синоптиков, днем будет облачно с прояснениями и слабый туман.
"Облачно с прояснениями. Временами дожди, ночью местами значительные. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, 7-2 м/с. Температура ночью +5...+10 °C, днем +15...+20 °C тепла. Ухудшение видимости в осадках, в тумане 500 —1000 м", — говорится в сообщении.
Напомним, мы раньше писали, что во Львове небо будет покрыто облаками. В Укргидрометцентре предупредили о сильном тумане в городе.
Также мы писали, что во Львове ожидается сильный заморозок. Температура воздуха ожидается от 0 до -3 °C ночью и до +18 °C днем.
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