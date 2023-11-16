Какая будет погода в Левове 16 ноября — дожди ожидаются.

Синоптики рассказали, какая погода будет во Львове сегодня вечером
Сегодня, вечером 16 ноября во Львове и области ожидается небольший дождь и на дорогах гололедица. Температура воздуха опустится до -1 °C мороза.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.
Прогноз погоды на вечер
"Вечером во Львове и в области ожидается небольшой дождь. Ночью на дорогах будет гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью будет от -1 °С мороза ...+4 °С тепла", — говорится в сообщении.
Народный прогноз погоды
В старину заметили, что с этого дня начинался ледостав. Если ноябрь к этому времени полностью закончится, следует ожидать зиму. У рыболовов была своя примета: если первая рыба сорвется с крючка, то улов будет не очень удачным.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове и области прогнозируют заморозки. Температура воздуха повысится до +13 °C.
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