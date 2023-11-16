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Синоптики рассказали, какая погода будет во Львове сегодня вечером

16 ноября 2023 16:25
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Какая будет погода в Левове 16 ноября — дожди ожидаются.
Вечерний Львов. Фото: kraina.ua
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, вечером 16 ноября во Львове и области ожидается небольший дождь и на дорогах гололедица. Температура воздуха опустится до -1 °C мороза.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

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Скриншот из Facebook львовского гидрометцентра

Скриншот из Facebook львовского гидрометцентра

"Вечером во Львове и в области ожидается небольшой дождь. Ночью на дорогах будет гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью будет от -1 °С мороза ...+4 °С тепла", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Львовской области. Скриншот: sinoptik.ua
Прогноз погоды в Львовской области. Скриншот: sinoptik.ua

Народный прогноз погоды

В старину заметили, что с этого дня начинался ледостав. Если ноябрь к этому времени полностью закончится, следует ожидать зиму. У рыболовов была своя примета: если первая рыба сорвется с крючка, то улов будет не очень удачным.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове и области прогнозируют заморозки. Температура воздуха повысится до +13 °C.

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