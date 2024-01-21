Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На автодорозі Київ-Чоп легковик зіткнувся з вантажівкою — з авто деблокували водія arrow

На автодорозі Київ-Чоп легковик зіткнувся з вантажівкою — з авто деблокували водія

21 січня 2024 16:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На автодорозі Київ-Чоп легковик зіткнувся з вантажівкою — з авто деблокували водія
Пошкоджений автомобіль внаслідок ДТП. Фото: t.me/dsns_lviv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Поблизу с. Чишки Львівського району на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнення між легковим автомобілем Volkswagen Tiguan та вантажівкою MAN відбулося вчора, 20 січня.

Про це повідомляє ДСНС Львів.

Читайте також:

ДТП на автодорозі Київ-Чоп

Внаслідок аварії травмовано водія легкового автомобіля, 1990 року народження. Із травмами середнього ступеня важкості його госпіталізували у лікарню святого Луки.

ДТП на автодорозі Київ-Чоп 20 січня
ДТП на автодорозі Київ-Чоп 20 січня. Фото: t.me/dsns_lviv

"Пожежно-рятувальним відділенням 61-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Винники за допомогою шанцевого інструменту проводились роботи з деблокування потерпілого водія з легкового автомобіля та за допомогою медичних нош транспортовано до карети швидкої медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

null
Допис ДСНС Львів. Фото: скриншот

Нагадаємо, на нерегульованому залізно-дорожньому переїзді у селі Ямниця Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії автомобіль врізався у потяг.

Також ми писали, що у Львові на вулиці Стрийській сталася дорожньо-транспортна пригода вдень 20 січня. Внаслідок аварії є постраждалі.

Додамо, у місті Люботин Харківської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Skoda на великій швидкості врізався у вантажний причіп фури, внаслідок чого постраждала людина. 

ДТП
Київ
аварія
ДСНС
дороги
Львівська область
рятувальники
автомобіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

8 січня 2024

06:40 Скільки коштує 1 г золота в Україні — ціна на дорогоцінні метали у січні

Актуальне по темі