На автодорозі Київ-Чоп легковик зіткнувся з вантажівкою — з авто деблокували водія

Пошкоджений автомобіль внаслідок ДТП. Фото: t.me/dsns_lviv

Поблизу с. Чишки Львівського району на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнення між легковим автомобілем Volkswagen Tiguan та вантажівкою MAN відбулося вчора, 20 січня.

Про це повідомляє ДСНС Львів.

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Внаслідок аварії травмовано водія легкового автомобіля, 1990 року народження. Із травмами середнього ступеня важкості його госпіталізували у лікарню святого Луки.

ДТП на автодорозі Київ-Чоп 20 січня. Фото: t.me/dsns_lviv

"Пожежно-рятувальним відділенням 61-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Винники за допомогою шанцевого інструменту проводились роботи з деблокування потерпілого водія з легкового автомобіля та за допомогою медичних нош транспортовано до карети швидкої медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС Львів. Фото: скриншот

Нагадаємо, на нерегульованому залізно-дорожньому переїзді у селі Ямниця Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії автомобіль врізався у потяг.

Також ми писали, що у Львові на вулиці Стрийській сталася дорожньо-транспортна пригода вдень 20 січня. Внаслідок аварії є постраждалі.

Додамо, у місті Люботин Харківської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Skoda на великій швидкості врізався у вантажний причіп фури, внаслідок чого постраждала людина.