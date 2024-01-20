У Львові на Стрийській сталася серйозна ДТП

ДТП у Львові. Фото: Vartа 1

У Львові на вулиці Стрийській сталася дорожньо-транспортна пригода вдень 20 січня. Внаслідок аварії є постраждалі.

Про це пише Vartа 1.

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ДТП у Львові 20 січня

Так, сьогодні, 20 січня у Львові на вулиці Стрийській біля "ЛАЗу" відбулося зіткнення двох автомобілів. Через ДТП поранень зазнали п'ять людей.

ДТП на Стрийській. Фото: Vartа 1

На місці автопригоди наразі працюють медики та правоохоронці.

Швидка допомога на місці ДТП. Фото: Vartа 1

Зазначається, що у Львові вже майже рік триває конфлікт міста і забудовника, який зробив перехрестя на вулиці Стрийській без належного забезпечення безпеки.

Нагадаємо, що у Святошинському районі Києва сталася смертельна ДТП сьогодні, 20 січня. Водій автомобіля в'їхав в автобус на зупинці громадського транспорту.

Також ми писали, що увечері 18 січня у Львові водій Audi Q5 збив жінку на пішохідному переході. Потерпілу ушпиталили з тілесними ушкодженнями.