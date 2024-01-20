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У Львові на Стрийській сталася серйозна ДТП

20 січня 2024 15:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Львові на Стрийській сталася серйозна ДТП
ДТП у Львові. Фото: Vartа 1
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові на вулиці Стрийській сталася дорожньо-транспортна пригода вдень 20 січня. Внаслідок аварії є постраждалі.

Про це пише Vartа 1.

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Так, сьогодні, 20 січня у Львові на вулиці Стрийській біля "ЛАЗу" відбулося зіткнення двох автомобілів. Через ДТП поранень зазнали п'ять людей.

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ДТП на Стрийській. Фото: Vartа 1

На місці автопригоди наразі працюють медики та правоохоронці.

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Швидка допомога на місці ДТП. Фото: Vartа 1

Зазначається, що у Львові вже майже рік триває конфлікт міста і забудовника, який зробив перехрестя на вулиці Стрийській без належного забезпечення безпеки.

Нагадаємо, що у Святошинському районі Києва сталася смертельна ДТП сьогодні, 20 січня. Водій автомобіля в'їхав в автобус на зупинці громадського транспорту.

Також ми писали, що увечері 18 січня у Львові водій Audi Q5 збив жінку на пішохідному переході. Потерпілу ушпиталили з тілесними ушкодженнями.

ДТП
Львів
поліція
автомобіль

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