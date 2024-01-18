У Львові велика брила льоду впала на дах авто — відео

Момент падіння льоду на авто. Фото: скриншот з відео

У центрі Львова брила льоду впала на дах авто, яке в той час здійснювало рух. Зазначається, що обійшлося без значних ушкоджень.

Відповідне відео зафіксував відеореєстратор водія.

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Повідомляється, що інцидент стався у центрі міста, на вулиці Коперника.

У зв'язку з негодою у цьому ж районі на дахах будинків понависали великі бурульки. Ходити під такими може бути небезпечно.

Бурульки на дахах. Фото: Новини.LIVE

Бурульки на дахах. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, поблизу Львова на трасі Львів — Івано-Франківськ очевидці помітили посеред дороги пробиту цистерну. Всередині була невідома речовина, яка протікала та випаровувалася.

Додамо, днями на Львівщині посеред дороги у снігових заметах застряг автобус з людьми.