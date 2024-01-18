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У Львові велика брила льоду впала на дах авто — відео

18 січня 2024 14:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Львові велика брила льоду впала на дах авто — відео
Момент падіння льоду на авто. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У центрі Львова брила льоду впала на дах авто, яке в той час здійснювало рух. Зазначається, що обійшлося без значних ушкоджень. 

Відповідне відео зафіксував відеореєстратор водія. 

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У Львові на авто впала брила льоду

Повідомляється, що інцидент стався у центрі міста, на вулиці Коперника.

У зв'язку з негодою у цьому ж районі на дахах будинків понависали великі бурульки. Ходити під такими може бути небезпечно. 

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Бурульки на дахах. Фото: Новини.LIVE
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Бурульки на дахах. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, поблизу Львова на трасі Львів — Івано-Франківськ очевидці помітили посеред дороги пробиту цистерну. Всередині була невідома речовина, яка протікала та випаровувалася. 

Додамо, днями на Львівщині посеред дороги у снігових заметах застряг автобус з людьми.

Львів
дороги
автомобіль
водії

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