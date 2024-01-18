У Львові велика брила льоду впала на дах авто — відео
У центрі Львова брила льоду впала на дах авто, яке в той час здійснювало рух. Зазначається, що обійшлося без значних ушкоджень.
Відповідне відео зафіксував відеореєстратор водія.
У Львові на авто впала брила льоду
Повідомляється, що інцидент стався у центрі міста, на вулиці Коперника.
У зв'язку з негодою у цьому ж районі на дахах будинків понависали великі бурульки. Ходити під такими може бути небезпечно.
Нагадаємо, поблизу Львова на трасі Львів — Івано-Франківськ очевидці помітили посеред дороги пробиту цистерну. Всередині була невідома речовина, яка протікала та випаровувалася.
Додамо, днями на Львівщині посеред дороги у снігових заметах застряг автобус з людьми.
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