Біля Львова посеред дороги помітили пробиту цистерну — водія не було

Пробита цистерна посеред дороги. Фото: Варта

Поблизу Львова на трасі Львів — Івано-Франківськ очевидці помітили посеред дороги пробиту цистерну. Всередині була невідома речовина, яка протікала та випаровувалася.

Про це повідомило видання Варта.

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"На трасі Львів — Івано-Франківськ, біля Шпильчина, вже 2 год стоїть пробита цистерна з невідомою речовиною що протікає і випаровується", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водія цистерни не було. Про інцидент оперативно повідомили дорожним службам.

Прибувши на місце події, працівники ДСНС з'ясували, що речовиною в цистерні була хлористоводнева кислота.

Пробита цистерна посеред дороги. Фото: Варта

Нагадаємо, у курортній Східниці та у Раневичах Львівської області запровадили карантин через сказ. Він діятиме протягом двох місяців у населених пунктах та п’ятикілометровій зоні.

Додамо, днями на Львівщині посеред дороги у снігових заметах застряг автобус з людьми.