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Біля Львова посеред дороги помітили пробиту цистерну — водія не було

18 січня 2024 12:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Біля Львова посеред дороги помітили пробиту цистерну — водія не було
Пробита цистерна посеред дороги. Фото: Варта
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Поблизу Львова на трасі Львів — Івано-Франківськ очевидці помітили посеред дороги пробиту цистерну. Всередині була невідома речовина, яка протікала та випаровувалася. 

Про це повідомило видання Варта

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Біля Львова помітили пробиту цистерну

"На трасі Львів  Івано-Франківськ, біля Шпильчина, вже 2 год стоїть пробита цистерна з невідомою речовиною що протікає і випаровується", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що водія цистерни не було. Про інцидент оперативно повідомили дорожним службам. 

Прибувши на місце події, працівники ДСНС з'ясували, що речовиною в цистерні була хлористоводнева кислота.

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Пробита цистерна посеред дороги. Фото: Варта

 Нагадаємо, у курортній Східниці та у Раневичах Львівської області запровадили карантин через сказ. Він діятиме протягом двох місяців у населених пунктах та п’ятикілометровій зоні.

 Додамо, днями на Львівщині посеред дороги у снігових заметах застряг автобус з людьми.

Львів
дороги
транспорт
Львівська область
водії

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