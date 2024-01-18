Возле Львова посреди дороги заметили пробитую цистерну — водителя не было

Пробитая цистерна посреди дороги. Фото: Варта

Возле Львова на трассе Львов — Ивано-Франковск очевидцы заметили посреди дороги пробитую цистерну. Внутри было неизвестно протекающее и испаряющееся вещество.

Об этом сообщило издание Варта.

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Возле Львова заметили пробитую цистерну

"На трассе Львов — Ивано-Франковск, возле Шпильчина, уже 2 часа стоит пробитая цистерна с неизвестным протекающим и испаряющимся веществом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что водителя цистерны не было. Об инциденте оперативно сообщили дорожным службам.

Прибывшие на место происшествия работники ГСЧС выяснили, что веществом в цистерне была хлористоводородная кислота.

Пробитая цистерна посреди дороги. Фото: Варта

Напомним, в курортной Сходнице и в Раневичах Львовской области ввели карантин из-за бешенства. Он будет действовать в течение двух месяцев в населенных пунктах и в пятикилометровой зоне.

Добавим, на днях во Львовской области посреди дороги в снежных заносах застрял автобус с людьми.