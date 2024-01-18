Возле Львова посреди дороги заметили пробитую цистерну — водителя не было
Возле Львова на трассе Львов — Ивано-Франковск очевидцы заметили посреди дороги пробитую цистерну. Внутри было неизвестно протекающее и испаряющееся вещество.
Об этом сообщило издание Варта.
Возле Львова заметили пробитую цистерну
"На трассе Львов — Ивано-Франковск, возле Шпильчина, уже 2 часа стоит пробитая цистерна с неизвестным протекающим и испаряющимся веществом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что водителя цистерны не было. Об инциденте оперативно сообщили дорожным службам.
Прибывшие на место происшествия работники ГСЧС выяснили, что веществом в цистерне была хлористоводородная кислота.
Напомним, в курортной Сходнице и в Раневичах Львовской области ввели карантин из-за бешенства. Он будет действовать в течение двух месяцев в населенных пунктах и в пятикилометровой зоне.
Добавим, на днях во Львовской области посреди дороги в снежных заносах застрял автобус с людьми.
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